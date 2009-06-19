Пинзеник: реальный дефицит бюджета – 14% ВВП

Экс-министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК заявляет, что дефицит бюджета – без малого 14% ВВП и с начала года в Украине напечатали 24 млрд. грн. Об этом он заявил в интервью газете «Левый берег», опубликованном сегодня.

По словам экс-министра, «реальный дефицит бюджета – без малого 14% ВВП».

В.ПИНЗЕНИК подсчитал, что «в нынешнем бюджете заложен дефицит 31 млрд. грн., плюс 44 млрд. грн, потраченные на рекапитализацию, итого – 75 млрд. грн. Это то, что уже запланировано. При подготовке бюджета рассчитывали на 3%, забывая почему-то о 44 млрд. грн. Да, этот дефицит – временный, разовый, но сегодня он есть и нельзя это не учитывать».

Он отметил, что скрытый «источник» дефицита – нереальные доходы. «Доходы общего фонда. Спецфонд не учитываем, он весьма специфичен, в прошлом году составлял 186 млрд. грн, в текущем – 183,5 млрд. То есть, ежемесячно бюджет должен был получать 98% доходов. За первые пять месяцев поступления составляют 72%, получено только 66 млрд. (в прошлом году – 72), недобор, соответственно, – 12%. Таким образом, говоря о реальных цифрах, бюджет недополучит 25-30 млрд. грн.».

Ведь дефицит рассчитан, исходя из цифры 183,5 млрд., а поступлений придет на 30 млрд. меньше, отмечает экс-министр, и призывает при этом не забывать о дефиците «Нафтогаза». «Какова суть недавнего постановления правительства о пополнении уставного фонда компании на 18,6 млрд. грн.?, - отмечает В.ПИНЗЕНИК. - Юридический аспект не затрагиваем – там все правильно, но де-факто это увеличение бюджетного дефицита еще почти на 19 млрд. Плюс – дефицит Пенсионного фонда. По состоянию на середину мая, невозвращенных ссуд в фонде было где-то на 11 млрд. Отнимаем 4,7 млрд. – то, что скопилось к началу года, получаем 6,3 млрд.»

«Так… (берет калькулятор, лежащий тут же – на столе) Всего у нас 130 млрд., ВВП – 950 (пересчитывает). Почти 14% получается. Да, реальный дефицит бюджета – без малого 14%».

«Цифра огромнейшая – страна такой прежде не знала, - говорит экс-глава Минфина. - Но главная опасность – отсутствие источников финансирования. Остатков денег на счетах нет, приватизации – нет. Одно остается – печатный станок….» И, по его словам, он уже запущен.

В.ПИНЗЕНИК сообщил, что с начала года успели напечатать 24 млрд. грн.

В то же время экс-министр признал: «Парадокс, но пока что печатный станок не навредил – помог. Более того, мы наблюдаем снижение инфляции. Май мы закончили с показателем инфляции 14,7%, тогда как в прошлом году она составляла 22,3% (в годовом исчислении). Причина – отток депозитов. Сейчас они стабилизируются. Поэтому дальнейшая монетизация чревата уже другими последствиями».