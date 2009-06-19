В Кишиневе пройдет банковская конференция стран СНГ

В Кишиневе 19 – 21 июня пройдет международная банковская конференция государств - участников СНГ «Повышение роли национальных валют в экспортно-импортных операциях стран СНГ. Розничные переводы и платежи в странах Содружества», говорится в пресс-релизе организатора мероприятия - Финансово-банковского Совета СНГ.

На конференции будут обсуждаться вопросы разработки межгосударственных механизмов по стимулированию расчетов в национальных валютах в условиях кризиса, проанализирован опыт, накопленный странами СНГ и другими странами мира по формированию финансовых платежно-расчетных систем и форм валютно-финансовой интеграции, проработаны проблемы совершенствования и унификации нормативно-правовой базы валютного и платежного регулирования СНГ, обсуждены перспективы создания международных финансовых центров на территории содружества. «Газета.Ru»