Межбанк открылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись падением котировок – 7,6250/7,6530 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2448/0,2458 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,6150/10,6420 грн./евро.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3916/1,3918 долл./евро (четверг - 1,3966/1,3968 долл./евро).

В четверг Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей долларов по курсу 7,63 грн.