Доллар на ММВБ вырос

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск пятницы вырос на 5 копеек - до 31,15 рубля по сравнению с 31,10 рубля в четверг, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости. .

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.