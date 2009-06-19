МВФ положительно оценил антикризисные меры Узбекистана

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Канн положительно оценил меры по минимизации влияния глобального экономического кризиса на экономику Узбекистана, сообщает Finance..

"Правительство реализовало очень серьезные - в размере 4-5% от ВВП, по нашим оценкам, - меры по поддержке народного хозяйства", - сказал он журналистам в четверг вечером.

Д.Стросс-Канна принял президент Узбекистана Ислам Каримов.

"На встрече с президентом я выразил удовлетворение устойчивостью экономики в условиях мирового кризиса, которая отражает осмотрительную политику властей, позволившую им накопить значительные ресурсы для поддержки экономического роста в этот период. Мы обсудили долгосрочный приоритет для Узбекистана, которым является повышение уровня жизни населения. Мы также обсудили глобальный кризис и наиболее вероятную международную экономическую ситуацию, которая сложится после кризиса. В этом контексте мы затронули роль регионального сотрудничества в условиях нарастающей глобализации", - сказал он.

По словам Д.Стросс-Канна, меры антикризисной программы, а также ограниченная интеграция финансовой системы республики в мировые финансовые рынки способствовали тому, что страна оказалась защищенной от первой волны кризиса.

Как сообщалось ранее, в Узбекистане принята государственная программа на 2009-2012 годы, предусматривающая модернизацию и перевооружение предприятий, прежде всего, в базовых отраслях, поддержку предприятий-экспортеров и отечественных производителей путем стимулирования спроса на внутреннем рынке, жесткую экономию и снижение производственных затрат и себестоимости продукции.

Кроме этого, правительство направило на повышение капитализации и увеличение ресурсной базы шести банков более 500 млрд сумов, которые должны быть направлены на льготное кредитование проектов государственной инвестиционной программы по строительству, модернизации и перевооружению предприятий базовых отраслей, на пополнение оборотных средств предприятий-экспортеров.

По словам Д.Стросс-Канна, сейчас в связи со снижением спроса сложнее стало экспортировать, и в то же время потребность в импорте остается высокой. Тем не менее, МВФ прогнозирует достаточно устойчивый рост экономики Узбекистана в текущем году.

Узбекистан планирует обеспечить в 2009 году рост ВВП на 8%, промпроизводства - на 9,3%, сельхозпроизводства - на 5%, увеличение капитальных вложений на 18%, инфляцию на уровне 6-8%.

"Наши прогнозы не так оптимистичны, но они близки. Наш прогноз по миру в целом - рост экономики составит минус 1% и мало кто сможет "вытянуть" свыше 5%. Однако сейчас только июнь, и ситуация может меняться в любую, в том числе в лучшую, сторону", - сказал Д.Стросс-Канн.

Узбекистан стал членом МВФ в 1992 году.