Новогодняя лихорадка гривни

Национальная валюта Украины стала главным источником беспокойства украинцев в период новогодних праздников. С середины декабря гривня практически ежедневно обновляла минимальную отметку 2017 года, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл. И хотя в целом за год девальвация гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке оказалась незначительной – всего 3,2%, - с Нового года тренд продолжился, и гривня за две праздничные недели подешевела к доллару еще на 1,7% – до 28,54 грн/долл. по официальному курсу.

Следом за межбанковским рынком растет стоимость наличной валюты в обменниках. Сегодня, в понедельник, покупка доллара обойдется украинцам в 28,60-28,70 гривень, евро - 34,30-34,70 гривень. Итого, повышенная с 1 января минимальная заработная плата в 3,7 тысяч гривень позволяет купить всего около 130 долларов или 108 евро.

В Национальном банке в очередной раз заверили, что неспокойная ситуация на валютном рынке обусловлена временными сезонными факторами, действие которых может быть нивелировано в течение года, как это было в 2017 году. В растущем спросе на валюту регулятор обвинил импортеров, которые запасаются товарами на новый год, при этом поступления валютной выручки в длительный период праздников традиционно снижаются.

С начала года Нацбанк для сглаживания чрезмерных колебаний на межбанковском валютном рынке уже продал 54 миллионов долларов и обещает сохранять свое присутствие в дальнейшем.

«Национальный банк имеет достаточно ресурсов для дальнейшего сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке в случае необходимости - международные резервы составляли 18,8 миллиардов долларов США на начало января», - прокомментировал ситуацию заместитель главы НБУ Олег Чурий.

Начало прошлого года действительно ознаменовалось подобными волнениями на рынке, когда доллар на межбанке стремительно дорожал, приближаясь к отметке 28 грн/долл., однако весной-летом ситуация стабилизировалась, и стоимость американской валюты колебалась в пределах 25-26 грн/долл.

Эксперты согласны с утверждениями Национального банка, что ситуация на валютном рынке спровоцирована действием временных факторов, и ожидают укрепления национальной валюты в будущем, однако советуют запастись терпением. Тем более, что сильны позиции украинского экспорта на фоне роста мировой экономики и высоких цен на товарных рынках.

Начальник управления дилинговых операций «Райффайзен Банка Аваль» Юрий Гриненко считает, что доллар продолжит дорожать, но вряд ли достигнет исторического максимума в 30 грн/долл.

«Я не думаю, что мы так высоко пойдем. В бюджете заложен курс около 29 гривень за доллар. Мы вряд ли достигнем даже этой отметки. Но уровень 28,5-28,7 вполне возможен», - прогнозирует он.

По мнению эксперта, действие факторов, провоцирующих девальвацию гривни, исчерпает себя к концу января, и национальная валюта начнет укрепляться. Среди этих факторов Гриненко выделил высокие выплаты возмещения по налогу на добавленную стоимость в декабре, покупку валюты для выплаты дивидендов и значительные объемы бюджетных платежей в конце прошлого года.

Руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий настроен более пессимистично. По его оценкам, стоимость доллара может достичь 29-29,3 грн/долл., а разворот тренда на валютном рынке будет в первой половине февраля. «Доллар может достичь отметки 29-29,3 гривень, а потом будет плавно снижаться где-то до 27-27,5 к лету», - прогнозирует эксперт.

В то же время, он допускает возможность реализации и других сценариев развития событий, в зависимости от хода переговоров Украины с ключевым кредитором - Международным валютным фондом и итогов судебных разбирательств с российским «Газпромом» и по выкупленным РФ евробондам Украины на 3 млрд долл.

«Основным фактором роста курса доллара в начале года традиционно стала разгрузка средств бюджетов - на этот раз, в основном местных - в конце календарного года. Избыток гривни, полученной разными подрядчиками в конце года, частично вываливается на валютный рынок, как официальный, так и серый», - пояснил Паращий.

Ведущий эксперт отдела продаж казначейских продуктов «ОТП Банка» Никита Мишаков считает, что укрепление гривни зимой маловероятно.

«По нашему опыту, не стоит ожидать укрепления гривни ранее весны или периода сезонного роста объемов валютной выручки, который обычно совпадает с началом посевной кампании у аграриев», - прогнозирует он.

Эксперт отметил, что текущий год не стал исключением из общей тенденции, и очередную волну девальвации вызвало стартовавшее с осени освоение замороженных бюджетных фондов в комплексе с сезонным снижением валютных поступлений. При этом, как подчеркнул Мишаков, в 2017 году освоение бюджетных средств было максимально сдвинуто к концу года.

Итак, если верить экспертам, то ситуация на рынке вскоре успокоится, и весной-летом гривня, благодаря хорошим перспективам украинского экспорта, вполне может вернуть утраченные за новогодние праздники позиции. Но уже очевидно, что новогодняя лихорадка стала привычным сезонным явлением для украинского рынка, и следующей осенью и зимой 2019 года история может повториться вновь. Если, конечно, не делать выводов из последней волны турбулентности.

Ольга Гордиенко (УНИАН)