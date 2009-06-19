МВФ может ухудшить прогноз по экономике Украины

Международный валютный фонд (МВФ), вероятно, ухудшит свой прогноз падения экономики Украины в 2009 году, который составлял 8%. Как сообщает Bloomberg, об этом заявила директор департамента внешних связей МВФ Кэролайн АТКИНСОН.

"Мы действительно предвидим более сильное падение, чем ожидалось ранее", - отметила она.

В то же время, по ее словам, новые окончательные показатели еще не определены.

Представитель МВФ также отметила, что часть третьего транша кредита stand-by также может быть использована для покрытия дефицита госбюджета.

Как сообщал УНИАН, в апреле т.г. Международный валютный фонд ухудшил прогнозные показатели по спаду ВВП для Украины на 2009 г. с 6% до 8% и улучшил прогноз по инфляции – с 17% до 16,8%. В то же время прогноз по ВВП на 2010 г. МВФ улучшил до плюс 1%, прогноз по инфляции – до 10%.