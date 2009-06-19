Банк России повысил курс доллара

Официальный курс доллара, установленный Банком России с 20 июня, составил 31,1541 рубля, курс евро - 43,3914 рубля, сообщает РИА Новости..

По сравнению с курсом, установленным ЦБ с 19 июня, курс доллара вырос на 5,43 копейки, курс евро снизился 4,26 копейки. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам в пятницу, составляет 36,66 рубля против 36,65 рубля в четверг.

С 23 января Банк России объявил о завершении управляемой девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровне 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль подешевел к бивалютной корзине примерно на 30% (с 30,4 рубля).