В возвращенных под контроль украинской власти Травневом и Гладосово возобновили выплату пенсий - Жебривский

В возвращенных под контроль украинской власти Травневом и Гладосово возобновили выплату пенсий, всю накопленную задолженность по пенсиям люди получили до Нового года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

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«В поселках Травневом и Гладосово, которые в конце ноября прошлого года вернулись под контроль украинской власти, полностью возобновили выплату пенсий... Всю накопленную задолженность по пенсиям люди получили до Нового года, и в дальнейшем начисление и выплата пенсий им осуществляется в штатном режиме», - подчеркнул он.

По словам Жебривского, согласно информации Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, в Гладосово украинскую пенсию получают 15 пенсионеров, в Травневом - 45.