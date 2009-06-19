Госфинуслуг исключила из госреестра страховое общество «Приднепровье»

Государственнаякомиссия по регулированию рынков финансовых услуг исключила из Государственного реестра финансовых учреждений Акционерное страховое общество «Приднепровье».

Об этом сообщается на официальном сайте комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 18 июня т.г.

Также Госфинуслуг выдала Владимиру ШЕВЧЕНКО (председатель правления СК «Европейский страховой альянс») сертификат на право осуществления временной администрации страховых компаний.

Кроме того, комиссия исключила кредитный союз «Кодекс чести» (г. Луганск) из Госреестра финучреждений и аннулировала свидетельство о госрегистрации финучреждения.

На заседании комиссии также было принято решение о временном приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности по привлечению вкладов членов КС на депозитные счета четырем кредитным союзам: СК «Империал-кредит» (г. Харьков), СК «Галичина» (г. Тернополь), КС «Бисер» (г. Черновцы) и КС «Требушка» (Киевская обл. г. Белая Церковь).

Госфинуслуг временно приостановила действие лицензии на предоставление финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме вкладов членов КС на депозитные счета КС «Порада» (Запорожская обл., г. Энергодар).

Также комиссия выдала Светлане СЛОБОДЯНЮК сертификат на право осуществления временной администрации кредитных союзов.