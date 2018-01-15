Отмена переформатирования ГФС не остановит реформу в ведомстве – Продан

Отмена правительством 11 января концепции реформы Государственной фискальной службы, предусматривающей ликвидацию территориальных органов ведомства, не остановит реформирование службы. Об этом на своей странице в сети Facebook написал и. о. главы ГФС Мирослав Продан.

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"Правительство отменило два законодательных акта, предусматривающие переформатирование структуры ГФС... Я никогда не скрывал, что скептически отношусь к предложениям, содержащимся в них. На мой взгляд, создание единого юридического лица не учитывает всех факторов и усложняет процесс реформирования органов ГФС. Поэтому считаю решение правительства вполне взвешенным. Но следует отметить, что отмена этих документов не означает, что перестройка ГФС приостановлена, что изменения не происходят", - написал Продан.

Он отметил, что ГФС наработала стратегические направления развития до 2020 года, в рамках которых происходит строительство профессиональной, объективной, открытой службы.

"ГФС ставит перед собой цель стать сервисной службой с качественными контролирующими, административными и информационными услугами", - написал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал "бессмысленной" отмененную правительством 11 января концепцию реформы Государственной фискальной службы, предусматривающую ликвидацию территориальных органов ведомства.

Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Постановления предусматривали создание Межрегиональной таможни и главного Межрегионального управления ГФС.