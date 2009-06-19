МВФ: Темпы спада в мировой экономике снижаются

Международный валютный фонд, вероятно, пересмотрит свой прогноз роста мировой экономики на 2010 год, так как темпы ее спада снижаются, сообщает Reuters со ссылкой на руководство МВФ.

Такое заявление сделал заместитель управляющего фонда Джон Липски (John Lipsky), выступая на бизнес-конференции в турецком курортном городе Бодрум. Однако, он предупредил собравшихся промышленников и предпринимателей, что еще слишком рано объявлять о победе над кризисом. Условия на финансовых рынках далеки от нормальных, а мировая экономика пока находится в рецессии.

"Хотя последние данные указывают на замедление глобальной рецессии, остается неопределенность в отношении сроков и темпов экономического подъема", - считает Липски. Что касается турецкой экономики, то она находится в самом начале восстановления, учитывая рост доверия потребителей и объемов производства, хотя растущий бюджетный дефицит страны может затормозить ожидаемый выход из кризиса, полагает замглавы МВФ, передает www.k2kapital.com.

Липски и другие официальные лица МВФ провели в Турции раунд переговоров с местным минфином по поводу выделения кредита этой стране, но сделка так и не состоялась, что отразилось на оптимизме игроков фондового рынка.

Обновленный прогноз развития мировой экономики от МВФ ожидается 7 июля этого года. Напомним, что нынешний прогноз говорит о возможности ее спада в текущем году на 1,3%, но в следующем уже ожидается рост на 1,9%.

Несмотря на более оптимистичные ожидания, восстановление во многих странах будет вялым, отражая слабый рост на кредитных рынках и в доходах домохозяйств. Объем мирового производства будет увеличиваться медленно, что отразится на росте уровня безработицы во многих странах вплоть до 2010 года. В этих условиях правительства должны сосредоточится на возрождении финансового рынка, который и обеспечит будущий устойчивый подъем, подчеркнул Липски.