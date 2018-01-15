Fitch присвоило Львову рейтинг "B-" со стабильным прогнозом

15:05, 15 января 2018
Финансы
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По информации агентства, в 2018 году Львов планирует выпуск облигаций на 440 миллионов гривень двумя траншами.

Фото Сергей Коваль

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило г. Львову долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне "B-" со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины.

Как отмечается на сайте агентства, в 2018 году Львов планирует выпуск облигаций на 440 миллионов гривень двумя траншами для инвестиций в развитие города.

Fitch полагает, что хорошие операционные результаты города будут поддерживаться в среднесрочной перспективе, при этом прямой долг будет оставаться низким.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом

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Теги: #Fitch Ratings#рейтинг Львова