Fitch присвоило Львову рейтинг "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило г. Львову долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне "B-" со стабильным прогнозом, что соответствует суверенному рейтингу Украины.

Как отмечается на сайте агентства, в 2018 году Львов планирует выпуск облигаций на 440 миллионов гривень двумя траншами для инвестиций в развитие города.

Fitch полагает, что хорошие операционные результаты города будут поддерживаться в среднесрочной перспективе, при этом прямой долг будет оставаться низким.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в октябре 2017 года подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом