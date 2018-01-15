Госстат подсчитал, где в Украине больше всего выросли цены

Наибольший уровень инфляции в Украине в 2017 году (декабрь 2017 к декабрю 2016 года) зафиксирован в Донецкой области области. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно сообщению, инфляция в Донецкой области в 2017 году составила 15,9%, я в Ровенской области -15%, Луганской – 14,9%

По данным Госстата, наименьшая инфляция в 2017 году зафиксирована в Черновецкой области на уровне 12,4%, Днепропетровской области – 12,8%.

В 2017 году продукты питания больше всего подорожали в Киеве области – на 19,7%, алкогольные напитки – в Ровенской области (на 24%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году.