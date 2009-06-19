Путин подписал план антикризисных мер-2009

Премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня подписал план антикризисных мер правительства России, сообщает РИА Новости..

"Сегодня я в окончательном виде этот план подписал", - сказал Путин в пятницу на заседании комиссии по вопросам регионального развития.

Принятый правительством РФ в ноябре 2008 года план антикризисных мер, состоявший из 55 мероприятий, к лету был практически полностью выполнен. Новый план, разработанный Минэкономразвития РФ, должен определить дальнейшие действия.

Первый вице-премьер Игорь Шувалов на прошлой неделе сообщил, что обновленный антикризисный план будет утвержден и обнародован в ближайшее время. Шувалов напомнил, что обновленный план базируется на программе антикризисных действий, которая была одобрена Государственной Думой при принятии Закона об изменении федерального бюджета на 2009 год, и включает в себя конкретные мероприятия с фиксированными показателями.

Антикризисная программа правительства включает в себя меры поддержки как банковского сектора, так и реальной экономики, а также мероприятия социальной направленности.

После утверждения документ, как сообщалось, будет опубликован на официальном сайте правительства РФ.