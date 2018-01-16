ЕС планирует исключить из "черного списка" офшоров 8 стран - СМИ

В Евросоюзе предложили исключить восемь стран из "черного списка" офшоров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания.

По информации агентства, из списка могут быть исключены Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис.

Reuters отмечает, что представители стран ЕС рекомендовали вывести эти страны из "черного списка" офшоров, поскольку они согласились на изменение своей налоговой политики.

Также рассматривалось удаление из перечня Бахрейна, однако его в конечном счете порекомендовали оставить в списке.

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После обсуждения этого предложения на уровне послов во вторник, 16 января, его вынесут на рассмотрение министров финансов стран ЕС, встреча которых запланирована на следующую неделю, пишет Reuters.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря министры финансов стран Евросоюза опубликовали черный список стран, не желающих сотрудничать с ЕС в сфере налоговой отчетности. Список состоит из 17 стран, в юрисдикции большинства из которых находятся офшорные зоны.

В опубликованный черный список вошли: Американское Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршалловы острова, Монголия, Намибия, Объединенные Арабские Эмираты, Палау, Панама, Сент-Люсия, Самоа, Тринидад и Тобаго, Тунис и Южная Корея.

ЕС принял решение создать единый "черный список" после очередной утечки офшорных документов под названием Paradise Papers. Публикация снова поднялка вопрос о законности и прозрачности "налоговых гаваней".