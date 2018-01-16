Гривня установила новый антирекорд: евро в курсах Нацбанка перевалил за 35 (инфографика)

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2856.7664 (15 января – 2853.6637)

100 EUR – 3507.2521 (15 января – 3463.4916)

10 RUR – 5.0691 (15 января – 5.0416)

Таким образом, побит новый исторический антирекорд гривны относительно евро, передает ТСН. Предыдущий был установлен 15 января 2018 года - 34,63 грн, перед этим - 12 января 2018 года - 34,18 грн.

Как сообщал УНИАН, стоимость евро 15 января подскочила до 34,50-34,70 гривни/евро по сравнению с 34,25-34,50 гривни/евро в пятницу.