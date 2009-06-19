В бюджете Ивано-Франковска нужно 55 млн. грн. до 2019 г.

Для обслуживания кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в городском бюджете Ивано-Франковска необходимо предусмотреть 55 млн. грн. до 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на сессии Ивано-Франковского горсовета начальник финансового управления горисполкома Виктория СУСАНИНА.

По ее словам, городской бюджет должен заплатить эти средства, однако, в соответствии с гарантийным соглашением, они должны быть предусмотрены в общем фонде городского бюджета.

Как сообщал УНИАН в июне т.г. «Ивано-Франковсктеплокомуннэнерго» подписало кредитный договор из ЕБРР на 11,7 млн. евро сроком на 10 лет для модернизации системы теплоснабжения города. Гарантом ссуды выступил городской совет.