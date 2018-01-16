Китайский ЦБ укрепил юань до 2-летнего максимума

Регулятор укрепил курс нацвалюты к доллару на 202 базисных пункта, или на 0,31%, по сравнению с фиксингом на уровне 6,4574 в понедельник. В результате средний обменный курс юаня достиг максимума с 11 декабря 2015 года, сообщает Росбалт.

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Допускаются колебания юаня не более чем на 2% в каждую сторону от фиксинга.

На прошлой неделе агентство Bloomberg указывало со ссылкой на источники, что НБК изменил режим управления курсом национальной валюты.

Китайский центробанк поручил некоторым кредиторам, которые вносят вклад в расчет справочного курса юаня, скорректировать использование "контрциклического фактора" так, чтобы это не оказывало влияния на механизм, известный как фиксинг. По словам источников агентства, изменение уже вступило в силу.

Китай начал использовать контрциклический фактор в прошлом году, чтобы уменьшить волатильность юаня, который снижался в течение трех лет подряд, что привело к введению контроля за движением капитала.

В 2017 году китайская валюта укрепилась к доллару впервые за 4 года.