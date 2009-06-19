НБУ отмечает снижение активности на межбанке в июне

С начала июня на межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось существенное снижение деловой активности, которое сопровождалось соответствующим уменьшениям объемов валютных операций.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

При этом Нацбанк отмечает, что, несмотря на данные тенденции, НБУ проводил интервенции как по покупке иностранной валюты, так и по ее продаже. По информации Нацбанка, среди последних наиболее значительными были операции по поддержанию валютного спроса НАК «Нафтогаз Украины».

Также подчеркивается, что НБУ продолжает проводить валютные аукционы по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам. С начала июня было проведено четыре таких аукциона, на которых было продано 5,55 млн. долл. США и 0,67 млн. швейцарских франков. Аукцион по продаже евро не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в нем.

По данным Нацбанка курс гривни относительно доллара США по сравнению с началом июня практически не изменился – на наличном рынке по продаже долларов США состоялось его укрепление на 0,06% – до 7,661 грн./долл. США, на межбанковском рынке – снижение на 0,04%, до 7,639 грн./долл. США.

Укрепление официального курса гривни к доллару США с начала месяца составило 0,02% – до 7,6174 грн./долл. США. Относительно евро гривня девальвировала на 0,44% – до 10,60 грн./євро, а к российскому рублю – на 0,71%, до 2,45 грн./10 рублей.