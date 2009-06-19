Межбанк: доллар подешевел

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,6250/7,6530 грн./долл., к 11:00 цены поднялись – 7,6315/7,6540 грн./долл., а к 12:00 упали до 7,6260/7,6455 грн./долл. К закрытию ценовые уровни достигли низа – 7,6100/7,6190 грн./долл.

По данным финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Национальный банк Украины вышел на рынок на аукционе с предложением швейцарских франков с ценой отсечения 7,15 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2448/0,2458 грн./рубль, к 11:00 цены выросли – 0,2450/0,2461 грн./рубль, а к 12:00 снизились до 0,2445/0,2456 грн./рубль. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2439/0,2445 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 31,1350 рублей за доллар (-0,06).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3885/1,3945 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6150/10,6420 грн./евро, к 11:00 цены ушли вверх – 10,6210/10,6590 грн./евро, а к 12:00 упали до 10,6050/10,6350 грн./евро. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по евро-гривне достигли значений 10,5810/10,6010 грн./евро.

По данным Нацбанка, средневзвешенный курс, который сложился сегодня по итогам торгов долларом США на межбанке, составил 7,6329 грн./долл.