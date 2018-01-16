Торговая блокада Донбасса ослабила украинскую экономику - Мингарелли

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли отмечает, что торговая блокада Донбасса, которая началась в январе 2017 года, ослабила украинскую экономику. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на круглом столе "Угроза безопасности Украины и других стран "Восточного партнерства". Чем можно ответить".

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Дипломат сказал, что в ЕС считают, что существует два основных источника угроз безопасности Украины и ее соседей.

"Мы имеем, прежде всего, очевидно, конфликт с Россией. И вторая причина для угрозы безопасности заключается в неэффективном управлении, слабых институтах, отсутствии верховенства права, что делает Украину еще одной страной региона, которая является более уязвимой к внешним и внутренним угрозам в сфере безопасности", - заявил Мингарелли.

Говоря о конфликте с Россией, посол отметил, что Украина вынуждена реагировать на угрозы своей безопасности по трем основным измерениям. Первым измерением он назвал военный конфликт.

"Понятно, что существует военное измерение в этом конфликте, который имеет более 10 тысяч убитых людей в течение последних трех лет, 1,6 миллиона внутренне перемещенных лиц и более 1 миллиона беженцев в соседних странах. Поэтому существует военное измерение, с которым Украина должна сталкиваться в плане укрепления собственных Вооруженных сил", - заявил Мингарелли.

Вторым измерением он назвал экономический аспект. "Понятно, что с де-факто оккупацией частей Луганской и Донецкой областей украинская экономика была ослаблена, и, в частности, в промышленном производстве", - сказал посол.

Также он обратил внимание на экономическую блокаду, решение о которой было принято более года назад после экспроприации 43 крупных компаний на Донбассе контролируемыми Россией боевиками.

"Эта блокада, которая в значительной степени отрезала экономические связи между оккупированными территориями и Украиной, имела также огромную социальную и экономическую цену для Украины и способствовала в значительной мере ослаблению украинской экономики", - отметил Мингарелли.

Вместе с тем, третьим измерением он назвал кампанию по дезинформации, которая проводится Россией и "ослабляет Украину в значительной степени".

"Эта кампания по дезинформации имеет огромное влияние не только на то, каким образом украинцы воспринимают свою страну, но и на имидж Украины на западе Европы. Имидж Украины на западе Европы не имеет ничего общего с реальностью в этой стране", - добавил посол.

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Он сказал, что это стало возможным из-за пропаганды и дезинформационной деятельности, осуществляемой на западе Европы.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года активисты и ветераны АТО организовали торговую блокаду неконтролируемых территорий Донбасса, в частности, перекрыв железнодорожное грузовое сообщение. В правительстве неоднократно призывали прекратить блокаду из-за ущерба экономике Украины и невозможности поставок дефицитного антрацитового угля, однако блокада не была снята.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией разграничения всех предприятий украинской юрисдикции, в том числе предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта 2017 года своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о временном запрете перемещения товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне АТО. В правительстве оценивали потери экономики Украины от торговой блокады оккупированного Донбасса в 1% ВВП.