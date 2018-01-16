Выше 29 гривень: украинский бизнес спрогнозировал курс доллара

Большинство опрошенных руководителей украинских предприятий, или 59,6%, прогнозируют в Украине обменный курс выше 29 гривень за доллар. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на опрос о деловых ожиданиях руководителей украинских предприятий, проведенный в четвёртом квартале 2017 года.

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Как свидетельствуют результаты опроса, также выросла доля респондентов, ожидающих девальвацию гривни, – до 88,5% с 79,4% кварталом ранее.

Среднее значение обменного курса в Украине через 12 месяцев, по результатам опроса, ожидается на уровне 29,30 гривни/доллар США после 28,46 гривни/доллар в третьем квартале.

Нацбанк отметил, что в период проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке Украины в среднем составлял 26,76 гривни/доллар, а его ежедневные колебания не превышали 2,8% от среднего значения.

Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 гривень/доллар. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.

С начала этого года, по состоянию на 16 января, гривня подешевела к доллару еще на 50 копеек, или на 1,8%, - до 28,57 гривни/доллар по официальному курсу.

В Национальном банке считают, что действие временных факторов, спровоцировавших удешевление гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.