На сколько вырастут цены в Украине: прогнозы бизнеса

Опрошенные руководители украинских предприятий ожидают роста потребительской инфляции в Украине в 2018 году на 10,4%, тогда как в прошлом квартале этот прогноз составлял 10%.

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Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на опрос о деловых ожиданиях руководителей украинских предприятий, проведенный в четвёртом квартале 2017 года.

Как свидетельствуют результаты опроса, основным фактором влияния на рост цен большинство опрошенных (77,9%) назвали курс гривни к иностранным валютам.

При этом, остается высокой - на уровне 40,4% после 40,1% кварталом ранее - доля респондентов, прогнозирующих рост потребительских цен в следующие 12 месяцев не выше 9%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Показатель годовой инфляции оказался выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.

Эксперты называют одной из причин ускорения инфляции традиционный рост бюджетных платежей в конце года, который в декабре-2017 достиг рекордных 50 млрд грн.