Франция и Германия хотят урегулировать операции с биткоином

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр поручил бывшему председателю центрального банка Жану-Пьеру Ландау разработать новые национальные правила контроля над биткойнами, сообщает Европейская правда со ссылкой на La Tribune.

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"Эксперты дадут советы касательно внедрения правил, которые помогут контролировать, а также предотвращать использование криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, отмывания денег или финансирования преступной деятельности или терроризма", - сказал он.

Франция ранее уже предложила обсудить на саммите G20 в апреле криптовалютное регулирование.

Нынешний глава центробанка Франции в конце прошлого года заявил о рисках, связанных с биткоином.

"Не должно быть неоднозначности: биткоин - это не валюта, это - криптовалюта, это спекулятивный актив, его стоимость и высокая нестабильность не отвечающие любым экономическим фундаментом и за нее никто не несет ответственности", - заявлял он

Тем временем в Германии член правления Бундесбанка Йоахим Вурмелинг также призвал к регулированию криптовалюти, но на основе международных правил, сообщает EUobserver.

"Регуляторная сила национальных государств, очевидно, ограничена", - заявил он.

Напомним, в декабря 2017 года Еврокомиссия призвала трех финансовых регуляторов ЕС срочно обновить финансовые правила, чтобы справиться с нестабильностью біткоїна, после того, как он за год подорожал с $1000 до $20 тысяч.