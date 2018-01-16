Вкладчикам банков-банкротов за год вернули 7 миллиардов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2017 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков в своем управлении 7,058 миллиарда гривень, что в 2 раза ниже показателя за 2016 год на уровне 14,936 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте фонда, в 2017 году он получил регулярные сборы с банков-участников на 3,315 миллиарда гривень, что на 0,5% ниже показателя за 2016 год на уровне 3,332 миллиарда гривень.

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2018 года в реестре участников фонда насчитывалось 83 банка, что на 16 финучреждений меньше, чем годом ранее.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 января 2018 года составил 14,354 миллиарда гривень, что на 962 миллиона гривень, или на 6,3%, меньше показателя на 1 января 2017 года.

В ходе очистки банковской системы Украины за 2014-2017 годы Национальный банк принял решения о выведении с рынка в отношении 96 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 - в 2016-м и 9 - в 2017 году.

По информации фонда, в его управлении находятся активы банков на 450 миллиардов гривень по балансовой стоимости, однако их оценочная стоимость составляет всего 100 миллиардов гривень по причине низкого качества активов, представленных преимущественно проблемными кредитами.