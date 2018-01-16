Беспокойная криптовалюта: курс Bitcoin рухнул до минимума за шесть недель

Сегодня, 16 января, курс самой популярной криптовалюты Bitcoin упал до 11 182 долларов, обновив шестинедельный минимум. После рекордного за последнее время падения курс криптовалюты немного повысился и к 15:05 по киевскому времени составил 12 191 доллар за коин, сообщает Сегодня.ua.

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В то же время суточное падение биткоина остается существенным – "минус" 10,27%. Одновременно с этим капитализация Bitcoin опустилась до 192 млрд долларов.

Падение курса биткоина произошло на фоне новостей о намерениях китайского правительства ужесточить контроль над торговлей криптовалютами.

Ранее в Китае уже были закрыты все крупные криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, однако, по мнению властей, этого недостаточно, и они планируют заблокировать доступ к местным и офшорным платформам, которые позволяют вести централизованную торговлю, пишет Cryptocurrency.

Меры также будут приняты в отношении физических лиц и компаний, которые предоставляют услуги маркетмейкинга, расчета и клиринга для централизованной торговли. При этом небольшие одноранговые транзакции запрещать не планируется.