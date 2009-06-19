В октябре в Украину приедут эксперты ЕК по мясу

В октябре текущего года в Украину приедут эксперты Еврокомиссии для проведения проверок процесса производства свинины и говядины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК во время визита в Херсонскую область.

«В октябре эксперты Еврокомиссии будут инспектировать наши крупные животноводческие комплексы. На очереди проверка производства так называемого красного мяса, это свинина и говядина», – сказал министр.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, в случае позитивных выводов экспертов мясо украинского производства станет конкурентоспособным и будет допущено к официальной реализации на территории Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, 15 июня министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК заявил, что МинАП надеется на инспектирование специалистами ЕС украинских животноводческих хозяйств осенью текущего года.

Министр отметил, что инспектирование будут проходить только те предприятия, которые подадут заявки, чтобы получить разрешение на экспорт своей продукции в ЕС.

Ранее, в феврале т.г., председатель Государственного комитета ветеринарной медицины Украины Петр ВЕРБИЦКИЙ заявил, что Ветеринарная служба Украины намерена ввести обязательное инспектирование предприятий, импортирующих продукцию в Украину.

По его словам, Украина может получить право экспорта мяса и молочной продукции в страны Евросоюза до конца этого года.