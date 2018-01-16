Дефицит внешней торговли Украины вырос в 2,2 раза

Дефицит внешней торговли товарами в Украине за январь-ноябрь 2017 года составил 5,212 миллиарда долларов, что в 2,2 раза выше дефицита за аналогичный период предыдущего года на уровне 2,330 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 года вырос на 20,6% - до 39,486 миллиарда долларов, импорт – на 27,5%, до 44,698 миллиарда долларов.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,88 (за январь-ноябрь 2016 года – 0,93), а внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

По информации Госстата, объем экспорта товаров в страны Европейского Союза вырос на 30,4% – до 15,914 миллиарда долларов, импорта товаров из стран ЕС - на 22,8%, до 18,832 миллиарда долларов.

Объем экспорта товаров в Российскую Федерацию вырос на 11,6% – до 3,584 миллиарда долларов, импорта товаров из РФ – на 38,2%, до 6,332 миллиарда долларов.

Ранее в Национальном банке Украины оценили дефицит внешней торговли товарами за январь-ноябрь 2017 года в 7,836 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 миллиона долларов, что в 11 раз меньше профицита за 2015 год на уровне 3,828 миллиарда долларов.

В то же время, согласно обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 миллиарда долларов.