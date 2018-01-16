Экспорт IТ-услуг из Украины за год вырос до $3,6 миллиарда (инфографика)

Объем экспорта IТ-услуг из Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 20% и составил 3,6 млрд долл.

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Об этом сообщается в инфографике, опубликованной на сайте отраслевой ассоциации «IT Ukraine».

Сообщается, что прогнозируемый объем экспорта на 2018 год составляет 4,5 млрд долл.

«Вклад экспортной IТ-индустрии в общий ВВП страны составляет 3,34%. В целом IТ-компании, работающие на территории Украины, уплатили 16,7 млрд грн налогов», говорится в тексте инфографики.

Также в ассоциации отмечают, что для роста отрасли требуется стабильная налоговая политика, отсутствие новых регуляторных барьеров, развитие IT-образования и кадров и активное продвижение бренда Украины на международном рынке.

По данным ассоциации, всего в отрасли занято 116 тыс. специалистов.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году украинский IТ-сектор уплатил в бюджет 7,1 млрд грн налогов, что на 2 млрд больше, чем в 2015 году. В 2016 году доля IТ-сектора в ВВП страны составляла 3,4%.