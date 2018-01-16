"Планирую исправить это недоразумение": министр финансов заявил, что реформу ГФС отменили без его ведома

Министр финансов Украины Александр Данилюк обеспокоен решением Кабинета министров об отмене утвержденной ранее концепции реформы Государственной фискальной службы и планирует исправить это недоразумение.

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«Я обеспокоен решением Кабинета министров, которое было принято, пока я был в командировке в Соединенных Штатах Америки, об отмене актов Кабмина, направленных на институциональную реформу Государственной фискальной службы, в частности, реорганизацию структуры, привлечение новых людей и окончательную ликвидацию налоговой милиции. Планирую исправить это недоразумение», - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что в рамках проекта комплексной реформы ГФС предусмотрено усиление IT составляющей, но это не даст результата без системной реформы самой службы, которой нужна коренная реформа структуры, предусматривающая разрыв коррупционных связей на местах и привлечение к работе новых мотивированных людей с правильными ценностями.

«Я уже разговаривал с премьер-министром Владимиром Гройсманом, и он заверил в поддержке реформы ГФС. Премьер хорошо понимает важность этих изменений для страны, ее экономики и людей. Поэтому я уверен, что исправление этого недоразумения станет толчком для быстрых изменений в ГФС», - резюмировал министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 января отменил постановления об утверждении концепции реформирования системы органов государственной налоговой и таможенной политики и о реорганизации территориальных органов ГФС, принятые правительством 29 марта и 19 июля прошлого года. Комментируя решение, Гройсман назвал отмененную концепцию реформы ГФС «бессмысленной».