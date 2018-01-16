Обвал гривни: нацвалюта уступила доллару еще несколько копеек

Во вторник, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,62/28,64 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 3 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,95/34,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,6526 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 640 сделок на сумму 395,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 15 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,57/28,61 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,09/35,14 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.