Данилюк потребует уволить Насирова с поста главы ГФС

Министр финансов Украины Александр Данилюк намерен на ближайшем заседании Кабинета министров 17 января поднять вопрос об увольнении с занимаемой должности ранее отстраненного от исполнения своих обязанностей главу Государственной фискальной службы Романа Насирова.

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«В эту среду буду поднимать этот вопрос на заседании правительства. Мы, как правительство, отвечающее перед украинским народом, должны быть примером и строго соблюдать законодательство. Надеюсь на поддержку коллег», - написал министр на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, Насиров стал одним из первых людей, кто публично обрадовался решению правительства об отмене концепции реформы ГФС.

«Считаю недопустимым то, что человек, который уже стал символом коррупции и открыто нарушил закон о государственной службе, имея не только украинское гражданство, формально остается главой ГФС уже почти год с момента отстранения. Между тем, ГФС остается без постоянного руководителя», - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 3 марта отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия в отношении него Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры.