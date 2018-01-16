Украинские банки за год закрыли более 800 отделений

Украинские банки в 2017 году сократили количество действующих структурных подразделений на 827 – до 9,489 тыс. по состоянию на 1 января 2018 года.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, среди работающих банков наибольшее количество отделений за год закрыли государственный «Ощадбанк» - 443, а также «УкрСиббанк» (53), «Правекс-Банк» (45) и «Укрсоцбанк» (32).

Как сообщал УНИАН, украинские банки в 2016 году сократили количество отделений на 1,6 тыс. – до 10,3 тыс. по состоянию на 1 января 2017 года.