Официальный курс гривни не радует: сколько завтра будут стоит доллар и евро

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2865.2576 (16 января – 2856.7664)

100 EUR – 3504.2100 (16 января – 3507.2521)

10 RUR – 5.0813 (16 января – 5.0691)

Во вторник, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,62/28,64 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 3 копейки.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,95/34,97 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,6526 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 640 сделок на сумму 395,48 млн долл.

Как сообщал УНИАН, большинство опрошенных руководителей украинских предприятий, или 59,6%, прогнозируют в Украине обменный курс выше 29 гривень за доллар.

Справка УНИАН. Украинская гривня с 18 декабря прошлого года практически ежедневно обновляла минимальную годовую отметку, приближаясь к историческому минимуму в 30 грн/долл. За 2017 год девальвация гривни к доллару составила 88 копеек, или 3,2%.

С начала этого года, по состоянию на 15 января, гривня подешевела к доллару еще на 50 копеек, или на 1,8%, - до 28,57 грн/долл. по официальному курсу.

В Национальном банке считают, что действие временных факторов, спровоцировавших удешевление гривни в начале текущего года, может быть нивелировано в течение года благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для товаров отечественного экспорта.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.