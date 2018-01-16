Количество жалоб на публичные закупки за год выросло почти вдвое

Количество жалоб на проведение публичных закупок в 2017 году выросло на 85% по сравнению с предыдущим годом - до 5684, сообщил в ходе пресс-конференции глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев.

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«В 2016 году после введения в действие закона «О публичных закупках» - стремительный рост количества жалоб (3067 жалоб - УНИАН), а в 2017 году - 5684 жалобы», - сказал Терентьев, добавив, что среднее количество жалоб, которое рассматривается коллегией ежедневно, составляет 23 жалобы.

Также глава АМКУ сообщил, что наибольшее количество жалоб поступало на тендеры Министерства инфраструктуры - 868, Киевской горгосадминистрации - 326, а также на тендеры Минэнергоугля и Минобороны.

По его словам, наибольшее количество жалоб (144) в 2017 году подала компания «Максмед Интернешнл». Всего в прошлом году было рассмотрено жалоб на сумму более 90 млрд грн. Более половины всех жалоб касались закупок: транспортного оборудования, строительных работ, нефтепродуктов, медицинского оборудования, продуктов питания.

Также Терентьев сообщил, что в декабре было получено 550 жалоб, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 года. При этом наибольшее количество жалоб было получено в августе - 573.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и «его прихлебателей» в случае продолжения блокирования важных государственных тендеров. Премьер отмечал, что в Украине функционирует организованная группа подставных компаний, которые заявляются на любые государственные тендеры, не обладая соответствующими производственными мощностями и продукцией, а потом, независимо от результатов торгов, подают жалобу в Антимонопольный комитет, который блокирует тендер. Гройсман считает вероятным участие в подобных схемах сотрудников АМКУ и намерен обратиться в Национальное антимонопольное бюро, Генеральную прокуратуру, антикоррупционную прокуратуру и полицию с просьбой проверить деятельность АМКУ.

29 ноября Гройсман заявил, что деятельность Антимонопольного комитета по блокированию государственных тендеров имеет явные признаки коррупции и угрожает развитию государства. При этом международная организация Transparency International, стоящая у истоков создания электронной системы госзакупок Prozorro, 30 ноября отметила, что работа АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере публичных закупок является в целом эффективной и последовательной.

В свою очередь Терентьев сообщал, что, действительно, некоторые процедуры государственных закупок из-за подачи жалоб затягиваются, и деньги, выделенные на реализацию проектов, не могут быть надлежащим образом освоены. По его мнению, одной из главных причин этого является низкий квалификационный уровень подготовки тендерной документации со стороны заказчика

По его словам, действующее нормативное регулирование систем открытых торгов позволяет злоупотреблять возможностью обжалования, поэтому с целью решения этих проблем сейчас ведется совместная работа АМКУ и Минэкономразвития.