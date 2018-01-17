Курс биткоина за сутки рухнул на 25%
Помимо биткоина, курс также упал у второй по рыночной капитализации криптовалюты в мире Ethereum.
Курс биткоина упал за сутки более чем на четверть, опустившись почти до 10 тысяч долларов.
Об этом свидетельствуют данные портала coinmarketcap.com.
В 00.34 по киевскому времени курс криптовалюты был равен 10194 доллара, а к 2.00 по киевскому времени биткоин поднялся выше 11 тысяч.
Читайте также"Их ждет плохой конец": Уоррен Баффетт спрогнозировал будущее криптовалют
Сутками ранее один биткоин оценивали более чем в 14 тысяч долларов, но в течение всего дня 16 января курс снижался.
Как отмечает РБК, помимо биткоина, курс также упал у второй по рыночной капитализации криптовалюты в мире Ethereum (он за день подешевел на 16%), Ripple упал более чем на 24%, Bitcoin Cash — на 20%.
Общая капитализация криптовалютного рынка за сутки снизилась на 19%, с $709 млрд до $577 млрд.