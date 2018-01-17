Курс биткоина за сутки рухнул на 25%

Курс биткоина упал за сутки более чем на четверть, опустившись почти до 10 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные портала coinmarketcap.com.

В 00.34 по киевскому времени курс криптовалюты был равен 10194 доллара, а к 2.00 по киевскому времени биткоин поднялся выше 11 тысяч.

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Сутками ранее один биткоин оценивали более чем в 14 тысяч долларов, но в течение всего дня 16 января курс снижался.

Как отмечает РБК, помимо биткоина, курс также упал у второй по рыночной капитализации криптовалюты в мире Ethereum (он за день подешевел на 16%), Ripple упал более чем на 24%, Bitcoin Cash — на 20%.

Общая капитализация криптовалютного рынка за сутки снизилась на 19%, с $709 млрд до $577 млрд.