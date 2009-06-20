В ЕС закон об усилении финансового надзора примут к началу осени

Лидеры ЕС за одобрение необходимого законодательства для усиления системы финансового надзора до конца года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах заседания Европейского Совета (саммита глав государств и правительств стран - членов ЕС – УНИАН), одобренных вчера.

“Европейский Совет приветствует намерение Еврокомиссии к началу осени подготовить законодательные предложения”, - отмечается в выводах.

“Эти предложения требуют быстрого одобрения с целью вступления в силу новым законодательством уже в 2010 году”, - говорится в документе.

В своих выводах лидеры ЕС, в частности, поддержали предложение создать Европейское бюро системных рисков, к основным задачам которого должны входить оценка и анализ информации, мониторинг потенциальных рисков для финансовой стабильности Европы, определение рисков и оценка их с точки зрения приоритетности реагирования, предупреждение о рисках, предоставление рекомендаций.

Лидеры ЕС также согласились создать Европейскую систему органов финансового надзора, целью которой должно стать усиление национального финансового надзора на национальном уровне, усиление контроля за деятельностью транснациональных групп, содействие унификации национального законодательства в сфере деятельности финансовых рынков в соответствии с общеевропейскими правилами и стандартами.

В рамках Европейской системы органов финансового надзора должна быть создана Европейская наблюдательная администрация с разделением деятельности по трем направлениям: банковский сектор, сектор страхования и сектор безопасности функционирования рынков. Европейская наблюдательная администрация должна обеспечивать применение национальными наблюдательными органами стандартов ЕС в своей практике, в частности, путем разработки обязательных технических стандартов, необязательных рекомендаций, которые могут использоваться национальными наблюдательными органами в отдельных случаях. Кроме того, к задачам администрации отнесена координация анализа рисков, участие в роботе национальных наблюдательных органов в статусе наблюдателей для выявления возможного несовершенства в применении европейского законодательства, содействие тренингу персонала национальных наблюдательных органов. Администрация также получит полномочия по надзору за рейтинговыми агентствами. В то же время, полномочия Европейской наблюдательной администрации не должны влиять на вопросы, которые принадлежат к сфере бюджетной ответственности стран-членов ЕС, таких как решение по рекапитализации банков.

Как сообщал УНИАН, Совет министров по вопросам экономики и финансов ЕС одобрил, в целом, проект предложений Еврокомиссии по усилению системы финансового надзора 9 июня и передал их на рассмотрение Европейскому Совету.