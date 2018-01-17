Украинские банки переходят на новые стандарты финотчета

Национальный банк с 1 января по 31 марта 2018 года включительно не будет применять к банкам меры воздействия за нарушения правил представления отчетности и выполнения нормативов.

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Как сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №1, вступающее в силу 17 января, решение касается нарушений, связанных с внедрением международного стандарта финансовой отчетности (МСФО) 9 «Финансовые инструменты».

По оценкам НБУ, данное решение обеспечит постепенный переход украинских банков к применению МСФО-9.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк обязал банки перейти на международный стандарт финансовой отчетности 9 «Финансовые инструменты» с 1 января 2018 года, что предполагает изменение плана счетов и доработку программных комплексов банков, а также обновление правил учета и отчетности.

По предварительным оценкам регулятора, существенного влияния от перехода банков на этот стандарт на капитал большинства финучреждений не ожидается.