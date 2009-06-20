Уманский: Украина будет просить МВФ увеличить третий транш
На 600 млн. до 3,8 млрд. долл.
Украина будет просить МВФ увеличить третий транш, выделяемый стране, на 600 миллионов долларов до 3,8 миллиардов, сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский в интервью еженедельнику Зеркало недели, публикуемом в субботу.
МВФ в ноябре 2008 года одобрил выделение Украине стабилизационного кредита на 16,43 миллиарда долларов для помощи экономике страны в условиях мирового экономического кризиса. Тогда же Киев получил первый транш кредита в размере 4,5 миллиарда долларов, а в мае - второй транш в размере 2,8 миллиарда. Сумма третьего транша составит 3,2 миллиарда долларов (первоначально планировалось, что 2,8 миллиарда долларов), по словам премьер-министра Юлии Тимошенко, он должен поступить в конце июля. Миссия МВФ должна прибыть в Киев 24 июня.
"24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 миллиардов долларов. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 миллиардов" - сказал Уманский.
Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что МВФ может отложить приезд миссии в Украину и отсрочить выделение третьего транша до сентября. Фонд требует от правительства раскрыть данные по ВВП, пересмотреть бюджет, провести аудит НАК "Нафтогаз Украины" и удержаться от резкого снижения процентных ставок.