Украина будет просить МВФ увеличить третий транш, выделяемый стране, на 600 миллионов долларов до 3,8 миллиардов, сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь Уманский в интервью еженедельнику Зеркало недели, публикуемом в субботу.

МВФ в ноябре 2008 года одобрил выделение Украине стабилизационного кредита на 16,43 миллиарда долларов для помощи экономике страны в условиях мирового экономического кризиса. Тогда же Киев получил первый транш кредита в размере 4,5 миллиарда долларов, а в мае - второй транш в размере 2,8 миллиарда. Сумма третьего транша составит 3,2 миллиарда долларов (первоначально планировалось, что 2,8 миллиарда долларов), по словам премьер-министра Юлии Тимошенко, он должен поступить в конце июля. Миссия МВФ должна прибыть в Киев 24 июня.

"24-26 июня должна приехать очередная миссия. Согласно программе, очередной транш предусмотрен в объеме 3,2 миллиардов долларов. Сейчас мы просим о том, чтобы пересмотреть его в сторону увеличения - до 3,8 миллиардов" - сказал Уманский.

Вместе с тем, в СМИ появилась информация, что МВФ может отложить приезд миссии в Украину и отсрочить выделение третьего транша до сентября. Фонд требует от правительства раскрыть данные по ВВП, пересмотреть бюджет, провести аудит НАК "Нафтогаз Украины" и удержаться от резкого снижения процентных ставок.