Цена на золото в мире выросла

Цена на золото в пятницу 19 июня выросла на фоне снижения курса американского доллара, сообщает k2kapital..

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,2% на отметке $936,20 за тройскую унцию. По итогам недели золото подешевело на 0,5%.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 0,3% на отметке $14,20 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подорожал на 0,3% до $1211,20 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 2,7% до $246,15 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди выросли на 0,9% до $2,2505 за фунт.