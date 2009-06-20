S&P повысило оценку банковского сектора Японии

Рейтинговое агентство Standard&Poor`s повысило оценку японского банковского сектора, сообщает k2kapital со ссылкой на Dow Jones Newswires.

Эксперты агентства выражают уверенность в том, что банкам Японии удастся справиться с проблемами, создаваемыми кризисом, а сама страна избежит серьезной рецессии.

Standard&Poor`s повысило рейтинг устойчивости банковского сектора Японии к рискам до группы 2. Это предполагает, что японский банковский сектор устойчиво пройдет через спад в экономике.

Между тем, существует целый ряд структурных рисков, включая завышенную стоимость активов, слишком быстрый рост кредитования и высокую задолженность.

По рейтингу S&P, к группе 2 относятся также банки Германии, Италии, Великобритании, США, Новой Зеландии, Гонконга и Сингапура.