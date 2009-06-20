Персидский залив создает свою валюту

Состоятельный арабский мир, похоже, не собирается вечно нести потери из-за финансовой политики США. На прошлой неделе в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) представители четырех стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива - Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт и Катар - подписали соглашение о переходе на единую денежную единицу. Согласно документу, до конца 2009 года в Эр-Рияде будет создан валютный совет, который займется реализацией соглашения, в частности, положения о создании Центрального банка Персидского залива. В связи с тем, что в мае текущего года Объединенные Арабские Эмираты отказались от участия в едином валютном рынке, на месторасположение этого банка стала претендовать Саудовская Аравия.

Корзина Разговоры о введении единой валюты на Аравийском полуострове ведутся уже около восьми лет, и первоначально планировалось вводить ее в обращение с 2010 года. Но жизнь заставила подкорректировать идею. Долгосрочное падение "зеленого" лишает душевного равновесия финансовые власти даже самых преданных партнеров США, чья нефтяная экономика ориентирована на экспорт сырья за океан. Другого выхода нет: слабый доллар стимулирует рост инфляции на полуострове. Сначала Кувейт отвязал свой динар от доллара и переориентировал его на мультивалютную корзину. Однако динар продолжает крепнуть, что и фиксирует кувейтский ЦБ. За ним последовал Центральный банк Саудовской Аравии. Для того чтобы снизить влияние американской инфляции на национальную экономику, аравийским государствам придется постепенно уменьшать долю доллара в корзине.

А ведь когда несколько лет назад Кувейт вместе с Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Бахрейном и Оманом договаривались создать к 2010 году единую валюту Персидского залива, одним из условий этого "валютного союза" была привязка национальных денежных единиц к доллару. С началом финансового кризиса уже никто не говорит о том, что "заливной динар" после введения новой валюты будет привязан к американскому доллару. Напротив, речь идет о том, что после эмиссии он будет ориентирован на корзину валют.

Что принесет арабам "заливной" доллар Возможность скорого появления второй после евро объединенной валюты отражает две интересные тенденции. Первая заключается в сокращении долларовой зоны в мировой экономике. В последнее время эта тенденция сильно усилилась. Так, недавно Япония объявила о диверсификации своих валютных резервов. Китай неоднократно заявлял о начале цикла по диверсификации своих резервов. Банк России уже сформировал бивалютную корзину, получив, таким образом, более гибкий инструмент для своей курсовой политики.

Вторая тенденция заключается в том, что страны Персидского залива, по некоторым признакам, вознамерились вести политику, независимую от ОПЕК. Так как речь идет о странах, являющихся крупнейшими в мире экспортерами нефти, это будет означать и потерю долларом своего главного козыря - номинирования в нем мировых цен на энергоносители.

Ограничиваться введением общей валюты "четверка" стран Персидского залива не собирается. В планах - создание единого таможенного пространства и общего валютного фонда, который, как предполагают, будет находиться в Эр-Рияде. У стран-участниц будут единые процентные ставки, общие золотовалютные резервы, они намерены проводить согласованную долговую политику.

Судя по всему, со временем новая объединенная валюта сможет стать одной из мировых резервных валют. Все эти новости не на шутку тревожат инвесторов. Задача найти для своих вложений новую тихую гавань становится острой как никогда. Инвесторов не убеждают даже заявления американских властей о том, что кризисные явления в экономике Соединенных Штатов практически преодолены.

По материалам портала Дело