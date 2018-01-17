Падение гривни: сколько стоят доллар и евро в обменниках Киева

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах утром 17 января составляет 28,65 гривень, евро - 34,70 грн.

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Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 28,45 гривень, евро – 34,60 гривень.

Вчера, 16 января, курсы купли/продажи долларов в небанковских обменниках составляли 28,40/28,60 грн/долл., евро – 34,60/35,00 грн/евро.

Курсы купли/продажи американской валюты в государственном «Ощадбанке», по данным на его сайте, составляют 28,35/28,75 грн/долл., евро – 34,15/35,10 грн/евро.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 11:00 установился на уровне 28,6359 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 108 сделок на сумму 64,94 млн долл.