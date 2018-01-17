Рада должна повысить пенсии военным в феврале, но пересчет будет уже с января - Гройсман

Верховная Рада должна принять законопроект о повышении пенсий военным в феврале, но перерасчет пенсий будет проведен с 1 января, независимо от сроков принятия законопроекта. Об этом в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы понимаем, что в январе закон принять не удастся. Очевидно, что это нужно сделать в феврале. Я поручаю, чтобы вы были готовы к тому, чтобы все пенсии были пересчитаны с 1 января 2018 года. Хочу заверить всех военных пенсионеров, что за январь, даже если законопроект будет принят в феврале, все доплаты будут сделаны в полном размере", - сказал премьер.

Также премьер отметил, что наибольшее повышение должны получить военные, непосредственно участвовавшие в боевых действиях.

"Принципиально, чтобы те военные, которые защищают нашу страну, военные на пенсии, военные, которые будут на пенсии, боевые подразделения, получили бы наибольшее повышение пенсий. Это принципиально важно. Тот, кто "боевой", у него должна быть выше пенсия, а тот, кто был, так сказать, в тылу, в штабе - у него должна быть абсолютно другая пенсия", - подчеркнул Гройсман.

При этом министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что специальная рабочая группа сейчас усовершенствует нормы законопроекта.

"16 июня 2017 года был принято решение Национальным советом реформ, что подготовка данного законопроекта должна обязательно пройти через Совет национальной безопасности, потому что эти вопросы действительно напрямую касаются обороноспособности Украины. Сейчас работает рабочая группа при участии представителей 14 силовых ведомств. Мы серьезно отрабатываем нормы законопроекта, они меняются и усовершенствуются. Мы надеемся, что скоро выйдем на общее решение, после чего законопроект будет внесен на рассмотрение на заседание Кабинета министров и в ближайшем времени будет передан в Верховную Раду", - сказал Рева.

Как сообщал УНИАН, закон об общем пенсионном обеспечении Верховная Рада приняла 3 октября, он вступил в силу 11 октября 2017 года. Согласно закону, размер пенсии каждого гражданина Украины будет рассчитываться по новой формуле.

В правительстве обещали, что сразу после принятия пенсионной реформы, начнется разработка отдельного законопроекта о пенсионном обеспечении военнослужащих. Отмечалось, что проект будет подан в Верховную Раду к 1 ноября.

По словам Ревы, законопроект должен быть согласован с силовыми ведомствами, затем его должен рассмотреть Совет национальной безопасности и обороны.

13 декабря правительство направило законопроект о повышении пенсий военным с 1 января 2018 года в Совет национальной безопасности и обороны.