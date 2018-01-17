Чистые международные резервы НБУ за год увеличились до $6,7 миллиарда

Чистые международные резервы Национального банка Украины в 2017 году выросли на 58,5% - до 6,696 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте НБУ, в декабре прошлого года чистые международные резервы сократились на 0,2%.

Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.