Чистые международные резервы НБУ за год увеличились до $6,7 миллиарда
14:17, 17 января 2018
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При этом, в декабре чистые международные резервы сократились на 0,2%.
Иллюстрация REUTERS
Чистые международные резервы Национального банка Украины в 2017 году выросли на 58,5% - до 6,696 миллиарда долларов.
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Как сообщается на сайте НБУ, в декабре прошлого года чистые международные резервы сократились на 0,2%.
Как сообщал УНИАН, международные резервы Украины на 1 января 2018 года составили 18,808 миллиарда долларов, что на 21% выше показателя на 1 января 2017 года.
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