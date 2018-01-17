НБУ признал недействительной еще одну банковскую группу

Национальный банк Украины признал недействительной банковскую группу «Промышленно-финансового банка», в которую помимо этого банка входила страховая компания «Оникс».

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Как сообщается на сайте НБУ, соответствующее решение принято 15 января.

Акционеры «Промышленно-финансового банка» в сентябре 2017 года приняли решение о прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица, а в декабре Нацбанк отозвал у финучреждения банковскую лицензию.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2017 году признал неплатежеспособными 9 банков, а также отозвал лицензии у четырех банков в связи с прекращением банковской деятельности без ликвидации и у одного банка - в связи с его присоединением к другому финучреждению.