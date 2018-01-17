Вывод "грязных" денег Януковича: ГПУ направила на экспертизу материалы проверки брокера ICU

Генеральная прокуратура Украины направила на экспертизу материалы проверки о причастности брокерской компании ICU и сотрудников украинских банков к покупке государственных облигаций за «грязные» деньги экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

«Мы ищем истину, и поэтому направили материалы проверки в экспертное учреждение, которое единственное может дать нам объективный ответ, под уголовную ответственность эксперта, были ли в действиях брокера или сотрудников банков нарушения действующего законодательства, - сказал Луценко.

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"Мы ждем ответа экспертизы, и по ее результатам будет принято решение либо о закрытии эпизода относительно ответственности сотрудников банков и брокерской компании ICU, либо о предъявлении им подозрения», - добавил он.

Генпрокурор отметил, что в ходе расследования еще до выхода материала «Аль-Джазиры» изучалась роль компании ICU и банковских сотрудников в оформлении покупки за «грязные» деньги гособлигаций, и следствие допросило сотрудников Национального банка, «Ощадбанка» и ICU.

По его словам, еще весной прошлого года ГПУ заказала проверку действий ICU со стороны Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая не нашла в действиях брокера нарушений действующего законодательства.

«Тезис о том, что Луценко покрывает ICU – не соответствует действительности», - заявил генпрокурор.