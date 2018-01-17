Ниже $10 тысяч: биткоин стремительно падает, а вместе с ним и другие криптовалюты

Цена на криптовалюту упала ниже отметки 10 тысяч долларов, но сразу возобновила рост, сообщает Украинская правда со ссылкой на данные биржи CoinDesk.

Читайте также"Их ждет плохой конец": Уоррен Баффетт спрогнозировал будущее криптовалют

Отмечается, что за последние двое суток стоимость криптовалюты упала более чем на 30%, за последний месяц - почти вдвое.

Похожая ситуация наблюдается на всем криптовалютном рынке. Так, Ethereum обвалился на 30%, а Ripple - почти на 45%.

Падение на рынке криптовалют связывают с регулированием майнинга и возможным блокированием сервисов для торговли криптовалютами в Китае.

Ранее сообщалось, что глобальный рынок криптовалют сильно падает, лишь 16 января биткоин подешевел более чем на 13%.

По мнению исследователей, в 2013 году курс криптовалюты биткоин вырос в семь раз за два месяца в результате искусственных манипуляций на бирже.